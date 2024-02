Municipalização da Régis Bittencourt em Taboão avança, apesar de oposição do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos

Por Allan dos Reis, na redação

O trecho de Taboão da Serra da Rodovia Régis Bittencourt deve ser municipalizado na próxima segunda-feira, dia 19, aniversário da cidade. Nem mesmo a oposição do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, que prometeu usar a deputada federal Ely Santos para contestar o Governo Federal, deve fazer diferença.

No dia 8 de fevereiro, foi publicado no Diário Oficial da União a deliberação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestre) que excluiu do contrato de concessão com a Autopista Régis Bittencourt o trecho de Taboão da Serra, km 268,9 até o km 275,450. A empresa era responsável pela gestão da rodovia de Taboão até Curitiba (PR).

A proposta de municipalização da Rodovia Régis Bittencourt tem mais de uma década, mas nunca avançou por falta de empenho político. Havia a luta, inclusive, da construção de um retorno na divisa entre Embu e Taboão. Em 2015, uma reunião em Embu das Artes culminou com a troca da construção das marginais (cerca de 20 km) por obras de combate à enchente.

VIZINHO OPOSITOR

O prefeito Ney Santos se posicionou publicamente contrário a municipalização porque acredita que pode “piorar muito” o trânsito na rodovia entre as cidades de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, cidades castigadas pelo fluxo intenso de carros e caminhões, oriundos do Rodoanel Mário Covas.

“Por favor, a gente não pode deixar isso acontecer. Se eu tiver que ir até as últimas consequências, judicializando, procurando ministro [Renan Filho], [e] a nossa deputada Eli Santos já está trabalhando nesta pauta para fazer com que essa municipalização não aconteça”, diz.

INTEGRAÇÃO

Para o prefeito Aprígio, além da interligação entre os dois lados da cidade, hoje cortado por uma rodovia federal, a municipalização vai permitir criar passagens, controladas por faróis, e reduzir a locomoção dos motoristas, que necessitam atravessar de um lado ao outro, sem ter que se locomover até a região central ou Parque Pinheiros.