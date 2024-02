Municipalização: Rodovia Régis Bittencourt pode virar avenida no aniversário de Taboão da Serra

Direto da Redação

A municipalização do trecho de Taboão da Serra da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) deve ser concretizada nos próximos dias. A Prefeitura deve receber no dia 19 de fevereiro, aniversário da cidade, o ministro dos transportes Renan Filho, que vai assinar o decreto, transferindo a responsabilidade do Governo Federal ao município.

A informação da visita foi antecipada pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, e confirmada pelo Taboão em Foco com o secretário municipal de transportes, José Vanderlei Santos, que foi um pouco mais cauteloso. “Está confirmado, mas ainda tem detalhes a acertar. Por isso, temos que esperar ele chegar a Taboão da Serra”, diz.

Na prática, a municipalização vai transformar a rodovia numa extensa avenida. Porém, a Prefeitura promete criar passagens em nível (faróis) para interligar os dois lados da cidade.

Em dezembro de 2022, a nossa reportagem acompanhou uma reunião entre o prefeito Aprígio e representantes do Shopping Taboão. Na ocasião, eles apresentaram uma proposta de passagem apontando as melhores intervenções e até mesmo uma passagem de nível para dar agilizar o fluxo na região do Shopping Taboão.