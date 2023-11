Mutirão Castra Pets acontece neste sábado (11) em Taboão 

Direto da PMTS

Neste sábado, 11/11, a partir das 08h, acontece em Taboão da Serra uma nova edição do Mutirão Castra Pets, para castração e microchipagem de cães e gatos. A ação é realizada pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com a entidade de proteção animal Patre, e serão atendidos animais pré-cadastrados, cujos tutores serão avisados para comparecer na ação.

Quem for contatado pelo CCZ deverá levar o cão ou gato seguindo as recomendações de pré-operatórias, como jejum, além de utilizar caixa ou bolsa de transportes adequados para segurança do pet.

Na última edição do Mutirão Castra Pets, realizada em setembro deste ano, 168 animais foram contemplados. “O CCZ, dentre outras atribuições, é responsável pelo controle de doenças transmitidas dos animais ao homem e, neste contexto, a castração é fundamental. Além de preservar a saúde dos cães e gatos, evita abandonos, brigas por território ou parceiros reprodutivos, reduzindo lesões e transmissão de doenças que podem afetar humanos”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Os tutores que ainda não cadastraram seu cães e gatos para castração gratuita com microchipagem no CCZ devem fazer presencialmente, apresentando documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço de Taboão da Serra. O atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 17h. Considerando a microchipagem, uma vez realizado o cadastro não será possível fazer a troca do animal que será contemplado pelo procedimento.

Serviço:

Mutirão Castra PeTS com microchipagem animalzinho

11/11 – sábado – das 08h às 17h

Local: Centro de Controle de Zoonoses – Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras