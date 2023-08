Mutirão Castra Pets: Taboão da Serra promove mais uma edição neste sábado (26)

Direto da redação

Neste sábado, 26/08, das 08h às 17h, ocorrerá em Taboão da Serra mais uma edição do Mutirão Castra Pets, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação tem como intuito realizar castração e microchipagem em cães e gatos que já estão previamente cadastrados e cujos tutores foram avisados a comparecer.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, ressaltou a importância dos mutirões. “Todas as ações desenvolvidas pelo CCZ são medidas de extrema relevância, visto que a castração contribui para a redução do número de abandonos e maus-tratos. A microchipagem, por sua vez, possibilita a identificação eficaz dos tutores em situações envolvendo animais perdidos, abandonados ou maltratados”, explica.

No dia da realização dos procedimentos, os tutores que foram convocados deverão levar seus pets, seguindo as orientações pré e pós-operatórias, incluindo o período de jejum. O CCZ aconselha transportar o animal em uma caixa de transporte ou bolsa apropriada, visando o conforto e segurança. Importante ressaltar que o uso de caixas de papelão não é recomendado, pois possibilitam a fuga dos animais.

Caso o munícipe não tenha cadastrado seu animal de estimação, é necessário comparecer no CCZ, localizado na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. É preciso apresentar comprovante de residência de Taboão da Serra, documento de identificação oficial com foto e CPF. Devido ao processo de microchipagem, uma vez concluído o cadastro, não será possível realizar alterações referentes ao animal que passará pelos procedimentos.

“O CCZ desempenha um papel crucial na prevenção de doenças transmitidas por animais, bem como na promoção do cuidado responsável com os pets. Agradeço imensamente a dedicação de todas as equipes que trabalham pela saúde da nossa população e pelo bem-estar dos animais. Reafirmo ainda o compromisso do nosso governo em continuar apoiando e fortalecendo essas ações que beneficiam a todos. Seguimos trabalhando pela reconstrução de Taboão da Serra”, afirmou o prefeito Aprígio.

Serviço:

Mutirão Castra Pets

Sábado, 26/08, das 8h às 17h

Local: Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Telefone: (11) 4786-3287

De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h