Najara Costa deixa cargo de codeputada estadual após trocar Psol pelo PC do B para disputar cargo de vereadora em Taboão

Direto da Redação

Eleita codeputada estadual nas eleições de 2022, no mandato coletivo da Monica Seixas do Movimento Pretas, Najara Costa deixou oficialmente o cargo nesta quinta-feira (21) após trocar o Psol pelo PC do B, partido a qual vai disputar as eleições municipais em Taboão da Serra para o cargo de vereadora.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. “Najara deixa de ser codeputada das Pretas. Tivemos a contribuição da Najara desde o começo dessa construção, realizando projetos em conjunto. Após um diálogo intenso sobre o futuro de sua candidatura e o cenário político eleitoral de Taboão, Najara decidiu por não integrar mais as fileiras do PSOL, o partido que o Movimento Pretas está e seguirá”, postou em seu perfil, Najara.

Com a decisão, Taboão da Serra volta a ter apenas dois deputados estaduais, Analice Fernandes (PSDB) e Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos).