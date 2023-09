Najara Costa perde eleição do diretório municipal do Psol e sua candidatura a prefeita pelo partido perde força

Por Allan dos Reis, na Redação

Uma votação interna neste domingo (3) deve mudar os rumos eleitorais do Psol de Taboão da Serra. Até então, pré-candidata a prefeita nas eleições de 2024, a codeputada estadual Najara Costa perdeu a votação da chapa que vai ditar os rumos do partido e não deve ter apoio da nova direção para disputa municipal. Porém, ela tem um Plano B.

A Chapa 1, que tem nomes como Stan (candidato a prefeito de Taboão da Serra em 2012) e José Afonso (do MTST), teve 121 votos. A chapa 2, que tinha o apoio da Najara Costa, teve apenas 22 votos. Votação semelhante na disputa das teses estaduais.

Questionada pelo Taboão em Foco sobre a sua pré-candidatura, ela respondeu. “Foi muito recente. Não será debatida agora. Só a do Boulos [em São Paulo] está firmada. As outras ainda passarão por discussão no novo diretório. Ainda não se estabeleceram as pessoas que irão compor. Meu nome segue à disposição”, diz Najara.

Porém, as pessoas próximas da chapa vencedora dão como certo que ela não será a candidata do partido. Eles reclamam que a sua pré-candidatura está sendo construída sem discussão interna no partido.

‘PLANO B’

Uma das saídas para Najara Costa disputar a prefeitura de Taboão da Serra pode ser sua filiação junto ao PSB, onde já existe um pré-acordo. Segundo o ex-prefeito Evilásio Farias e o ex-vereador Professor Moreira, caso Najara se filie ao partido, o melhor colocado nas pesquisas eleitorais entre os três: Najara, Moreira e Evilásio terá o apoio dos outros dois.

Ao contrário do que afirmam publicamente Evilásio e Professor Moreira, Najara nega que haja esse acordo. “Sou pré-candidata à prefeita pelo Psol. Não tenho qualquer acordo com os citados. Eu tenho sido convidada a conversar sobre oposição com pessoas da cidade e é isso o que ocorre. Sou codeputada estadual e pré-candidata à prefeita. Independente do resultado de pesquisas o meu desejo é a candidatura ao executivo, é esse o meu propósito. Neste momento eu não tenho qualquer intenção de sair do Psol”, diz.