Najara Costa vai trocar Psol pelo PC do B e será candidata a vereadora; partido apóia reeleição do prefeito Aprígio

Direto da Redação

A codeputada estadual Najara Costa prepara sua filiação ao PC do B (Partido Comunista do Brasil), onde vai disputar o cargo de vereadora de Taboão da Serra nas eleições municipais deste ano. Ela fará parte da federação partidária, que inclui PT e PV e vai apoiar a reeleição do prefeito Aprígio. Atualmente ela é filiada ao Psol, mas perdeu o comando do partido, que lançou recentemente a pré-candidatura de Nil Félix.

Najara não confirma. “Ainda não há nada firmado, mas estou estudando com meu grupo próximo as possibilidades. Vou comunicar pelos próximos dias a nossa decisão”, resumiu. Porém, o Taboão em Foco conversou com pessoas que participam da conversa e eles garantem que há acordo. “Estávamos conversando com ela para ela ficar na federação. No PT ou no PC do B. Ela vai ser a presidenta do PCdoB”, garante a fonte, que pediu sigilo.

Outro sinal da mudança está nas redes sociais da codeputada. Um post elogia mulheres que fazem parte do PC do B. Outro, com a voz de Antônio Abujamra, diz: “mude, porque a direção é mais importante que a velocidade”.

A confirmação da mudança precisa acontecer até o início de abril, prazo que precisa estar filiado ao partido que vai disputar as eleições municipais.