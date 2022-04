“Não vamos deixar prefeitos de outras cidades determinar o rumo político de Taboão”, diz Sandro Ayres

Por Allan dos Reis, na redação

Sem citar nominalmente Ney Santos (Republicanos), prefeito de Embu das Artes, o vereador de Taboão da Serra Sandro Ayres (PTB) fez críticas ao político durante a sessão desta terça-feira (12) pelo fato dele lançar Daniel Bogalho como pré-candidato a deputado estadual, minando uma possível aliança com o também pré-candidato Eduardo Nóbrega.

“Conte comigo prefeito Aprígio, conte comigo nosso ex-secretário de manutenção Eduardo Nóbrega. Teremos uma luta, uma batalha, uma guerra para ir às ruas, e pode ter certeza que vamos ter êxito e teremos aqui, de fato, um deputado que possa representar toda nossa região, todo nosso Conisud. A nossa cidade tem prefeito, a nossa cidade tem representatividade, e não vamos deixar prefeitos de outras cidades citar e determinar o rumo político da nossa cidade, o rumo de desenvolvimento da nossa cidade. Estou com o prefeito Aprígio e juntos vamos ter de fato o nosso sonho de ter um deputado na Assembleia Legislativa”, discursou Ayres.

“NÃO TEM COMO SERVIR DOIS SENHORES”

Irmão do pré-candidato Eduardo, o vereador Anderson Nóbrega (MDB) também fez críticas indiretas pelo fato de Ney Santos escolher Daniel Bogalho como seu candidato a estadual em Taboão da Serra.

“Lamento muito algumas decisões e não entendo por que acontece, até porque, o prefeito Aprígio cumpre tudo que fala. Mas respeito a decisão de cada decisão. Espero que as decisões tomadas de forma equivocadas possam ser revistas. Na Bíblia está escrito, não dá para agradar a dois senhores. Eu como tenho posicionamento, como tenho lado, como tenho caráter, como tenho palavra, ando com o prefeito Aprígio e com o doutor Eduardo. Agora, quem tiver outra decisão, respeito. Mas não concordo e não conte comigo”, diz Anderson Nóbrega.