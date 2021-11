Naruna Costa será uma das homenageadas com a Medalha Zumbi dos Palmares em Taboão

Direto da redação

A atriz taboanense Naruna Costa será uma das homenageadas com a medalha Zumbi dos Palmares, concedida pela Câmara Municipal de Taboão da Serra. Outras 25 pessoas vão receber a honraria em sessão solene no dia 25 de novembro.

O nome de Naruna foi indicado pelo vereador Wanderley Bressan (PSDB), que ocupou o cargo de secretário de cultura na cidade e explica ao Taboão em Foco a importância desta homenagem.

“Não faltam motivos para que Taboão [da Serra] homenageie a Naruna. Primeiro porque ela é fruto do maior espaço de resistência de cultura do povo preto, o Espaço Clariô de Teatro. Segundo porque através da sua arte, ela deu visibilidade e voz no Brasil e no mundo para muitas mulheres pretas e periféricas. A Naruna é um orgulho de Taboão”, reforça Bressan.

Naruna tem um trabalho consolidado há muitos anos. Em 2019 foi uma das protagonistas da série Irmandade, na Netflix, e atualmente está nas telas do cinema, no filme Marighella, dirigida por Wagner Moura.

“Esta cerimônia é um reconhecimento do trabalho árduo de cada homenageado na luta e valorização pela igualdade racial, pelo fim do racismo e da intolerância que vivenciamos diariamente”, reforça Carlinhos do Leme (PSDB), presidente da Câmara.

Mais Homenageados

Ângela Cristina Sampaio de Oliveira e José Aparecido Cruz (vereador Alex Bodinho – PL)

Nílcio Regueira Dias e Nilmar Queiroz dos Santos (vereador Anderson Nóbrega – MDB)

Michel Ricardo Arruda e Michael Ricardo Arruda (vereador Dr. André Egydio – PODE)

Neuza Maria Teodoro e Nicileia Lima Queiroz (vereador Carlinhos do Leme – PSDB)

Jorge Paulino dos Reis e Luiz Carlos Ferreira Barros (vereador Gallo – Republicanos)

Egídio Pereira dos Santos e Gilvan Medeiros de Queiroz (vereadora Érica Franquini – PSDB)

Eliete Ferreira Dias de Souza e José Luiz Flores Macedo (vereadora Joice Silva – PTB)

Professor Wilson Santos Silva e Professora Elaine Nani (vereadora Luzia Aprígio – PODE)

Lucilene Silva Andrade e Helen Sandra da Silva Domingos (vereador Nezito – Republicanos)

Regina Aparecida Souza de Araújo e Rosenita Araújo dos Santos “in memorian” (vereador Enfermeiro Rodney – PSD)

Dra. Débora Santos e Dra. Rosalba Donizeti de Oliveira (vereador Dr. Ronaldo Onishi – DC)

Suzana Regina Amaro Pantrigo e Valdeci Nunes da Silva (vereador Sandro Ayes – PTB)

Naruna Costa e Thiago de Jesus da Silva (vereador Wanderley Bressan – PSDB)