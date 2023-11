Natal Mágico de Taboão da Serra será inaugurado no sábado (2) cheio de novidades

Direto da Redação

A decoração de Natal da Praça Nicola Vivilechio, em Taboão da Serra, será inaugurada ao anoitecer do próximo sábado, dia 2 de dezembro. E promete ser uma das mais lindas de todos os tempos. Todos os anos, milhares de pessoas visitam a praça e se encantam com a magia do natal taboanense.

Além da região central, a decoração será feita na Estrada Kizaemon Takeuti e na Avenida Fernando Fernandes, na região do Pirajuçara.

Entre as novidades que os visitantes vão encontrar estão uma árvore gigante junto a fonte de água, anjos iluminados com trombetas, ursos polares de pelúcia e diversas outras decorações para remetem ao clima natalino.