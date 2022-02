Natura &Co abre programa de estágio com 80 vagas

O grupo global de cosméticos, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, busca por talentos que possam ocupar posições efetivas dentro da organização no futuro. O intuito é contratar, no mínimo, 50% de pessoas que se autodeclarem negras.

O desenho do programa oferecerá aos participantes aprendizados sobre as quatro marcas do grupo, em uma experiência unificada. Durante o processo de aprendizagem, todos os participantes terão acesso aos mesmos conteúdos e à mesma jornada de aprendizagem. Serão 15 meses de contrato de estágio.

Entre os benefícios do programa de estágio da Natura &Co estão vale-refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, fretado e desconto em produtos.

No primeiro ano de estágio, a bolsa auxílio será no valor de R$ 1.600. Já no segundo, o valor sobre para R$ 1.800.