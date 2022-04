Natura oferece 5 mil bolsas em cursos preparatórios para Enem

Por Samara Matos, na redação

A Natura vai conceder 5 mil bolsas de estudos para cursos preparatórios voltados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) para consultoras e seus familiares.

A iniciativa é realizada em parceria com a Descomplica, uma das principais instituições de educação online do país, e busca apoiar quem não possui diploma de ensino médio ou sonha ingressar em uma faculdade pública.

Para participar, basta inscrever-se através de uma mensagem no WhatsApp para o ​número (11) 96184-1291 e escolher a opção das bolsas (bolsa Enem ou bolsa Encceja).Ela não terá custo. A Natura irá subsidiar 5 mil bolsas para os primeiros 5 mil inscritos.

Todas as consultoras e consultores do Brasil podem participar. As turmas são mensais e as inscrições vão até preencher as 5 mil vagas.

Cursos em formato online

Nos cursos em formato online, os alunos terão acesso a exercícios e resumos das matérias cobradas nos exames; aulas exclusivas com técnicas de aprendizagem; correção de redação, biblioteca de aulas gravadas, além de monitorias para tirar dúvidas, dependendo da formação escolhida.

As soluções surgiram a partir da análise do Índice de Desenvolvimento Humano das Consultoras Natura (IDH-CN), o primeiro do tipo no mundo. Lançado em 2014, a métrica inspirada no indicador do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) permite acompanhar as condições de vida das consultoras nas dimensões saúde, conhecimento e trabalho e, a partir dos resultados, definir estratégias para construir soluções sociais de acordo com as necessidades da rede.