Neon anuncia abertura de 700 vagas de emprego até o final do semestre

Direto da redação

A fintech Neon anunciou que vai abrir 700 novas vagas de emprego até o final do primeiro semestre para trabalhar de qualquer lugar do País. Para se candidatar e entender os requisitos sobre cada uma das vagas, é necessário acessar o site. Boa sorte!

Mensalmente serão disponibilizadas mais de 100 novas vagas para áreas de atuação como tecnologia, atendimento, jurídico, administrativo, financeiro, crédito e cobrança, marketing, produtos, design, dados, agilidade e recursos humanos. As oportunidades são direcionadas para profissionais de diferentes níveis, de júnior a gerencial.

De acordo com Juliana Yamada, vice-presidente de Pessoas, Estratégia e Dados e Agilidade da Neon, no ano passado a empresa cresceu três vezes, e a previsão para este ano é mais que dobrar o faturamento. Para acompanhar esse movimento, é preciso encontrar talentos que estejam alinhados com o propósito da marca.

Benefícios

Além do modelo de trabalho híbrido flexível, a fintech oferece plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche ou babá, vale-refeição ou alimentação, verba para cursos e treinamentos, TotalPass, vale-transporte ou estacionamento. Os colaboradores podem escolher como distribuir o dinheiro desses benefícios da forma como preferirem.

A Neon disponibiliza ainda um programa de apoio psicológico chamado Alô Cafuné, pelo qual os colaboradores e seus familiares contam com assistência 24 horas por telefone.