Nil Félix lança pré-candidatura a prefeita de Taboão da Serra pelo Psol e aposta na ‘dobradinha’ com Boulos

Por Allan dos Reis, no Arraial Paulista

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) lançou na noite de segunda-feira (4) a ex-secretária de cultura Nil Félix como pré-candidata a prefeita de Taboão da Serra. O evento aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos e contou com a presença do deputado federal Guilherme Boulos, que vai disputar as eleições na capital paulista e lidera as pesquisas eleitorais.

“A minha pré-candidatura é importante porque é a única do campo da esquerda, da defesa da democracia, do anti-bolsonarismo e do Governo Lula. É importante para que a gente possa defender nossas conquistas e nossos direitos no campo da esquerda”, afirma Nil.

A pré-candidata evitou fazer críticas ao ex-aliado, prefeito Aprígio. “A saída do governo aconteceu por vários fatores, que a gente já expôs. Deve cumprido”, resumiu. Ela evitou entrar em detalhes. Também preferiu avaliar apenas a sua gestão à frente da cultura. “Foi uma gestão competente”. Ao longo da entrevista, ela citou impasses em temas relacionados aos movimentos sociais e ingerências na pasta da cultura.

Os problemas mais graves, segunda ela, são “a questão da saúde entra governo e sai governo e continua sendo precária” e a “zeladoria da cidade”.

DOBRADINHA

Uma das estratégias e aposta para que sua pré-campanha ganhe corpo, é a dobradinha com Guilherme Boulos, ex-morador de Taboão da Serra, e que vai disputar a Prefeitura de São Paulo.

“Vamos trabalhar em parceria, como vou trabalhar com todas as pré-candidaturas da região metropolitana [de São Paulo], que sejam do nosso campo [político] e estejam na nossa coligação”, afirma Boulos.

A deputada estadual Ediane Maria também participou do lançamento da pré-candidatura. O partido Rede, de Taboão da Serra, também declarou apoio a candidata do Psol.