Nil Felix promete aumentar orçamento da cultura e transformar Parque das Hortênsias para receber grandes eventos

Por Samara Matos, na região do Pirajuçara

Neste sábado, 7 de setembro, Nil Felix (PSOL), candidata à prefeitura de Taboão da Serra, acompanhada por sua candidata a vice-prefeita, Dinha Souza, acompanharam o tradicional desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A caminhada pelo desfile, que é um evento anual importante na cidade, proporcionou uma recepção calorosa e momentos de reencontro com colegas da educação e da cultura.

Nil comentou sobre a importância do evento e a qualidade do trabalho realizado pelas crianças, estudantes, professores e toda a comunidade escolar envolvida. “Foi uma recepção calorosa, de encontros, reencontros com colegas de trabalho tanto da educação quanto da cultura. É um momento que temos para reencontrar pessoas com quem ao longo da nossa jornada tivemos o prazer de trabalhar e fazer as nossas trocas. O desfile de 7 de setembro é tradicional em nossa cidade e é um trabalho espetacular das nossas crianças, estudantes, professores e de toda a comunidade escolar, além de todas as secretarias envolvidas nesse trabalho maravilhoso”, destacou.

Sobre a permanência do desfile na Avenida Fernando Fernandes em vez da Arena Multiuso, Nil explicou: “A dinâmica da Avenida é muito melhor. Então, a gente pretende permanecer na avenida, já que a estrutura da Arena não garantiu o fluxo do evento.”

Nil Felix também abordou suas propostas para fomentar grandes eventos na cidade. “A melhor forma de fomentar grandes eventos é mexer no orçamento da cultura, que hoje é inferior a 1%. No nosso plano de governo propomos um aumento gradual do orçamento cultural para 2% para garantir o calendário oficial de eventos da nossa cidade, que é rico e merece todo o respeito”, afirmou.

Além disso, Félix revelou planos para novos locais de eventos: “Na verdade, nós vamos tornar o Parque da Hortênsias uma potência de grandes eventos. E também aqui na periferia, tanto na Avenida Fernando Fernandes quanto na Arena, dois locais para realizarmos grandes eventos na cidade”, prometeu.