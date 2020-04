Nota Oficial: Câmara de Taboão prorroga até 30 de abril suspensão das atividades em razão da pandemia do Covid-19

Equipe de Comunicação CMTS

Nesta quinta-feira (2), o presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, vereador Marcos Paulo, comunicou em nota oficial que irá prorrogar a suspensão das atividade presencias do Prédio Legislativo até o dia 30 de abril. Como medida de proteção contra a proliferação do Covid-19 (coronavírus), tendo em vista a confirmação de um servidor que contraiu o vírus e outros casos suspeitos. As sessões ordinárias serão retomadas na próxima terça-feira (7), com transmissão online através do canal oficial da Câmara no Youtube, a partir das 10h.

Mas, os servidores foram orientados a permanecer em isolamento social domiciliar até 30 de abril. Diversos setores adotaram o sistema de trabalho “home office”, além dos setores administrativos se reunirem semanalmente.

O presidente Marcos Paulo justificou a decisão. “Para a segurança dos nossos servidores municipais e da nossa população, decidimos continuar com a suspensão das atividades na Câmara de Taboão até o dia 30 de abril, para evitar a proliferação do coronavírus. Nosso trabalho não parou. Integramos o Comitê de Crise criado pelo prefeito municipal Fernando Fernandes para definir as ações e medidas para proteger a nossa população. Vamos realizar as sessões online e reafirmo que a Casa de Leis está à disposição do governo e da população para lutar contra vírus e salvar vidas”, afirmou o presidente.

A Câmara de Taboão continua com o atendimento virtual aos munícipes através do site: www.camarataboao.sp.gov.br.