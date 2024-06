Novo Endereço: Enel inaugura nova loja no Centro de Taboão da Serra

Da Assessoria de Imprensa

A Enel Distribuição São Paulo inaugurou neste mês de maio a nova loja da distribuidora em Taboão da Serra, localizada no endereço: Praça Nicola Vivilechio, n° 45. Os clientes podem ser atendidos no local de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Mais ampla e moderna, a unidade foi projetada para aumentar a capacidade de atendimento aos clientes.

“Temos uma grande preocupação com os nossos clientes e queremos que eles tenham experiências positivas em nossas lojas. Com essas instalações, a loja de Taboão da Serra será um ambiente mais confortável para continuar atendendo o nosso público com todos os serviços da companhia à disposição dos clientes”, afirma André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel Distribuição São Paulo.





A nova loja de Taboão da Serra traz um novo conceito de estrutura, incentivando o atendimento digital, com foco na resolutividade. Nesta unidade, estão disponíveis serviços de negociação de dívidas, transferência de titularidade, pedido de religação, cadastro baixa renda, além de esclarecimento de dúvidas sobre a fatura, entre outras facilidades.

CANAIS DIGITAIS

Além da loja, os clientes de Taboão da Serra podem contar com o conforto do atendimento disponível nos canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel SP (disponível para iOS e Android) e Central de Relacionamento (0800 72 72 120). O ingresso de solicitações de serviços em um dos canais digitais dispensa a necessidade de deslocamento até a loja.

SERVIÇO:

Loja da Enel em Taboão da Serra

Endereço: Praça Nicola Vivilechio, 45 – Centro

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30