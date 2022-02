Novo G8: Apesar de governista, Câmara de Taboão da Serra tem novo racha entre os vereadores

Por Allan dos Reis, na redação

Apesar da eleição do novo presidente da Câmara de Taboão da Serra estar prevista para dezembro deste ano, a briga interna entre os vereadores fica cada dia mais intensa e a divisão mais clara. Um novo grupo, “G8”, foi selado na última quarta-feira (2).

Um dos compromissos do novo G8, composto por André Egydio, Marcos Paulo, Joice Silva, Carlinhos do Leme, Ronaldo Onishi, Érica Franquini, Nezito e Gallo, é que o próximo presidente será um deles.

No outro grupo, com quatro vereadores, estão Anderson Nóbrega, Sandro Ayres, Alex Bodinho e Enfermeiro Rodney. A vereadora Luzia Aprígio, por também ser a primeira-dama do município, tem preferido a neutralidade. Os 13 vereadores fazem parte da base de apoio do Governo Aprígio.

Alguns dos vereadores do G8 se sentem desprestigiado junto ao Governo e prometem cobrar mais participação. Um dos exemplos recente foi à limpeza do Córrego Pirajuçara, no Jardim Leme, bairro aonde o presidente Carlinhos do Leme (PSDB) mora. Com se sentiu ‘escanteado’ por não constar em algumas divulgações feitas por secretários, ele reclamou.

“Tive uma conversa com o (secretário Wagner Eckstein) Júnior porque eu participo da parte ruim, que são as cobranças [da população] e faço parte deste governo, eu quero estar junto também (das boas ações)”, diz Carlinhos, após o vereador Marcos Paulo (PSDB) lembrar da participação do parlamentar na limpeza do córrego.