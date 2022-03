Novo mutirão renova CNHs neste sábado (19) em unidades do Poupatempo

Por Samara Matos, na redação

O Detran.SP realiza neste sábado (19), em parceria com o Poupatempo, novo mutirão para a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foram abertas cerca de 9,2 mil vagas em 116 unidades de atendimento do Departamento de Trânsito integradas ao Poupatempo.

O mutirão oferece oportunidade ao cidadãos com documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020 (que devem renovar até dia 31 de março deste ano) de regularizar suas situações antes do novo prazo de vencimento. Aproximadamente 200 mil motoristas no estado estão com as habilitações vencidas neste período.

As vagas para agendamento dos serviços para o sábado são limitadas e foram liberadas nesta quarta (16) pelo portal, app ou totens do Poupatempo, pois é necessário que o cidadão marque horário para ser atendido. O serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada unidade.