Novo rodízio começa a valer nesta segunda (11)

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (11), começou a valer o novo modelo de rodízio de veículos na capital paulista. Os planos do novo rodízio, vale enquanto a cidade estiver enfrentando a pandemia de covid-19 . Em dias ímpares, só podem circular carros com placas de final ímpar: 1, 3, 5, 7 e 9. Em Taboão da Serra Não há rodízio de veículos.

O desrespeito ao rodízio é uma infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista.

Na terça-feira (12), e nos outros dias pares, circulam os carros com finais pares. O rodízio passa a valer 24 horas por dia – incluindo sábados e domingos e feriados – em toda a cidade, não apenas no centro expandido.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em nota o Secretário Municipal de Transportes Gerson Brito informa “Em Taboão da Serra NÃO há rodízio de veículos. As restrições para circulação de caminhões continuam sem alteração. Desta forma, o Decreto No 59.403, de 07 de maio de 2020, emitido pelo governo da cidade de São Paulo, restringe a circulação a de veículos apenas na capital paulista, e não incui a Região Metropolitana. Em tempos de #coronavirus, se puder, fique em casa! “. diz Brito.