Novo terminal no Largo do Taboão é inaugurado e organiza fluxo dos ônibus

Por Allan dos Reis, no Largo do Taboão

Entrou funcionamento no fim da tarde de quarta-feira (3) o terminal de ônibus no Largo do Taboão. O local serve de terminal para a linha Vai-Vem, que liga Taboão da Serra ao Metrô Vila Sônia, e pontos finais de várias linhas Circular.

“Foi um trabalho da Prefeitura em parceria com o metrô. Esse terminal é muito importante porque o munícipe de Taboão da Serra pode se deslocar para qualquer parte de São Paulo que tenha metrô. Vai gastar menos e chegar mais rápido”, afirma o prefeito Aprígio (Podemos).

“O novo terminal é um avanço, no que diz respeito a conexão com o município de São Paulo, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Faz a aproximação e permitindo que as pessoas que precisam se utilizar do metrô. E façam uso se acréscimo de taxa adicional, dos ônibus Expresso Vai-Vem. Está conectando municípios e facilitando a vida dos taboanenses”, afirma o secretário de transportes José Vanderlei.

O Taboão em Foco conversou com vários passageiros que circulavam no local e todos elogiaram a organização do novo local. Agora está mais organizado e bem viável. Esse expresso até a estação ajuda bastante”, afirma Elenice Valentin. “Ficou show o terminal, mas precisa de um banheiro para os motoristas”, diz um motorista.

O presidente da Câmara, Carlinhos do Leme (PSDB), reforça que medidas da gestão Aprígio dão mais qualidade ao transporte. “Prefeito, não é apenas o terminal. Os 20 ônibus que o senhor conseguiu para Taboão da Serra com ar condicionado, que melhorou e muito. As pessoas elogiam muito”, diz.

Aprígio também estuda criar um terminal de ônibus na região do Jardim São Judas. “É uma região que cresceu muito e vai precisar de mais transportes”, diz.

QUANTO CUSTOU?

A obra do novo terminal foi custeada pela empresa que tem a concessão da Linha 4-Amarela por isso o valor gasto não foi divulgado.