Novos Guardas Civis Municipais de Taboão da Serra passam por capacitação

Por Charles Eliseu

Os Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra que foram convocados por concurso público, em 2019, estão recebendo um curso de capacitação promovido pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, que começou em janeiro e termina no dia 27 de março. Ao todo são 42 agentes.

De acordo com o secretário da pasta, Walter Paulo, a iniciativa é importante para a formação dos novos GCMs. “Através desse curso, conseguimos preparar e instruir os agentes para prestar um trabalho de excelência para a nossa população”.

Entre os principais conteúdos abordados, estão: Defesa Pessoal, Legislação Penal, Educação Física, Ética, Direitos Humanos e Cidadania, Estrutura Normativa da GCM, Ordem Unida, Técnicas Operacionais, Armamento e Tiro, Primeiros Socorros, Libras, entre outras temáticas.

Entre os palestrantes do curso, estiveram: os delegados Dr. Ronald Luis da Silva Nascimento, Dr. Milton Barbosa Filomeno, Dra. Aparecida Alves Janduci, Dr. Guilherme de Souza Rabello e o investigador Robson Farkas Toledo.

A capacitação tem a coordenação geral do secretário adjunto de Segurança, Leonel Vieira, coordenação local do subinspetor Estevam e monitoria de classe do subinspetor Pereira.