Novos ônibus EMTU da linha 459, que liga Embu das Artes ao Itaim Bibi entram em operação nesta terça (25)

Por Samara Matos, na redação

A linha 459, linha da EMTU que parte do Terminal Casa Branca, em Embu das Artes, e vai até o bairro Itaim Bibi, em São Paulo, passa a contar com novos ônibus nesta terça-feira (25). Eles já passaram por todo o processo de emplacamento e vistoria por parte da EMTU, estando aptos à operação.Você pode consultar os horários de partida aqui.

De acordo com o que divulgamos no mês passado, são 12 ônibus zero-quilômetro fabricados em 2023. Eles contam com ar condicionado, suspensão pneumática, tomadas USB e 13 metros de comprimento. Além disso, eles possuem capacidade para transportar 32 pessoas sentadas. “Com essas novas inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 148 novos veículos 0km recebidos desde janeiro deste ano.”, disse a EMTU em nota.

Com isso, ocorreu a desativação de outros veículos, da geração dois do modelo Apache Vip, fabricados em 2010. Dessa forma, houve a redistribuição da frota nas linhas que operam na região. Os novos ônibus são os primeiros da Pirajuçara a contar com a tecnologia Euro 6, de menor emissão de poluentes. Atualmente, segundo dados da estatal, a linha 459 conta com 26 veículos nos dias úteis, realizando mais de 120 partidas em cada sentido.