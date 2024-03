OAB Taboão da Serra promove o 2º Congresso de Direito Imobiliário e Condominial na Unifecaf

Direto da Redação

No dia 23 de março (sábado), a partir das 8h30 da manhã, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Taboão da Serra, vai realizar o 2º Congresso de Direito Imobiliário e Condominial. O evento será realizado na UniFecaf, no Jardim Maria Rosa e contará com três palestras, além de espaços reservados aos parceiros.

A proposta do evento é expandir os conhecimentos com relação ao setor, trocar experiências com profissionais renomados e ficar por dentro das últimas tendências do direito imobiliário e condominial. A inscrição para o evento ocorre via plataforma online Sympla de forma gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível que deve ser entregue na recepção do evento.

Fique por dentro da programação:

08h30: Cadastramento e Coffee

09h30: Abertura

09h50: Dr. Márcio Rachkorsky – Palestra: Atualidades do Direito Condominial

10h40: Espaço para parceiros

10h50: Dr. Alexandre Fanti (presidente da subseção de Santo Amaro) – Palestra: Novidades nas Assembleias Condominiais

11h40 – Espaço para parceiros

12h00 – Dr. Cesar Peghini – Palestra: Técnicas de negociação: análise pelos direitos e deveres na atividade condominial

13h00 – Encerramento

SERVIÇO:

Data: 23 de março de 2024

Horário 08h30 às 13h00

Local: UniFecaf (Avenida Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa) / Taboão da Serra / SP

Inscrição: Doação de 1k de alimento não perecível, entregue na recepção do evento.