OAB Taboão fará evento para marcar Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha na Câmara Municipal

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira 25/07, às 19h, na Câmara Municipal de Taboão da Serra, a Coordenadoria das Comissões de Igualdade Racial da 20ª Região, com o apoio das Comissões da Mulher Advogada e Igualdade Racial de Taboão da Serra, convida à todos para comemorar o dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.

No dia 25 de julho, comemora-se o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, data que serve como símbolo de resistência das mulheres negras e busca dar visibilidade à luta contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. No Conselho Federal da OAB, as comissões nacionais da Promoção da Igualdade e da Mulher Advogada têm estabelecido uma agenda de resistência, construção e avanço para este público.

A Dra. Maria Sylvia, Coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Geledes – Instituto da Mulher Negra, irá palestrar sobre o tema LUTAS, CONQUITAS E DESAFIOS.