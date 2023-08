OAB Taboão: Ministro do STM, José Barroso Filho fala dos “Direitos Fundamentais no Ciberespaço” em palestra nesta quinta (24)

Direto da Redação

O ministro do Superior Tribunal Militar, José Barros Filho, dará palestra nesta quinta-feira (24) sobre os “Desafios Dos Direitos Fundamentais no Ciberespaço” no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra a partir das 18h. A entrada é gratuita.

A organização da palestra é Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Taboão da Serra, presidida pelo advogado Moacir Tertulino da Silva.

SERVIÇO:

Palestra: Desafios Dos Direitos Fundamentais no Ciberespaço com o Ministro do STM José Barroso Filho.

Dia: 24 de agosto (quinta) / 18h

Local: Câmara de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

Entrada: Gratuita