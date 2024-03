Onda de calor faz Inmet emitir alerta vermelho de grande perigo na região

Direto da redação

O aumento da intensidade da onda de calor que afeta o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta de “grande perigo” por causa das temperaturas acima da média para São Paulo, válido até este sábado (16), às 18h.

A sensação de estar num forno que atinge grande parte do país é resultado de uma onda de calor. O fenômeno costuma aparecer no fim da primavera, com a aproximação do verão. Mas, nos últimos anos, tem se tornado mais comum.

De modo geral, um alerta vermelho, segundo o Inmet, é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

O aviso abrange cidades como São Paulo, que pode ver seu recorde histórico de temperatura para o mês de março.

Em São Paulo, a meteorologia espera que a temperatura supere o recorde histórico de 34,3ºC para o mês de março entre hoje e amanhã, já que o ápice desta terceira onda de calor, segundo os meteorologistas, é esperado para este sábado. Para o final de semana, a Climatempo prevê que a onda de calor continue forte na cidade de São Paulo, com termômetros marcando a média de 35º C.