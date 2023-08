Onda de calor: temperaturas podem chegar a 34 ºC na região e Defesa Civil alerta para risco de incêndios

Por Samara Matos, na redação

A região terá uma semana atípica em meio ao inverno, segundo o ClimaTempo . As temperaturas devem ser superiores a 28º C, podendo chegar a 34ºC, com isso, a região teve um alerta de baixa umidade do ar.

Segundo o Clima Tempo, a causa das altas temperaturas tem relação com uma grande massa de ar quente e seco que ganhou força no Brasil. O calor poderá quebrar recordes históricos para o mês em 30 anos. Prevê que as temperaturas podem chegar aos 34°C em São Paulo (o recorde é 33,1°C).

Previsão na Região

Nesta terça-feira (22), há previsão de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva com mínima de 15°C e máxima de 31°C. Na quarta (23), os termômetros indicam máxima de 34°C com muito sol. Já na quinta e sexta-feira (25), há previsão de pancadas de chuva e sol com muitas nuvens, na quinta a temperatura fica entre 18°C e 33°C. Na sexta o sol aparece entre nuvens, com chuva pela manhã e noite, mínima de 16°C e máxima de 25°C. Sábado a temperatura tem um declínio para 18°C máxima e mínima 13°C, com chuva durante todo o dia.

Onda de calor e risco de incêndio

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil de SP, o calor mais intenso deve ser na capital e na região metropolitana de São Paulo, a temperatura máxima será de 34°C e a umidade relativa do ar vai chegar a 25%, o que caracteriza nível de atenção, aumentando o risco de incêndios florestais

Por causa do tempo seco, a Defesa Civil alerta para que a população não incendeie áreas de vegetação nem jogue bitucas de cigarro em rodovias. Além de causar incêndios de grande proporção, essas condutas são crimes ambientais.

Com o calor, é recomendável que as pessoas bebam bastante água e se protejam do sol, além de evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia.