Ônibus pega fogo na divisa entre Taboão e São Paulo

Direto da Redação

Um ônibus pegou fogou no início da manhã desta terça-feira (4) na divisa entre Taboão da Serra e São Paulo, perto da Avenida Pirajussara. As causas do incêndio não foram reveladas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas trabalharam no atendimento. Não há registro de feridos.