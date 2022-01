Orçamento da Prefeitura de Taboão da Serra em 2022: R$ 1.152.728.967,01

Por Allan dos Reis, na Redação

Aprovado no final do ano passado, o orçamento da Prefeitura de Taboão da Serra para o ano de 2022 é o maior da história e, pela primeira vez, ultrapassa a marca do bilhão, sendo R$ 1.011.213.967,01 de orçamento fiscal e R$ 141.515.000,00 de seguridade social, totalizando: R$ 1.152.728.967,01 (um bilhão, cento e cinquenta e dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e um centavo).

Os maiores orçamentos são das pastas de educação e saúde, que totalizam quase R$ 538 milhões, ou seja, cerca de 47% dos gastos previstos. Em relação ao ano de 2021, a previsão de arrecadação é 30,6% maior.