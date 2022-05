Osasco terá drive thru da Campanha do Agasalho no dia 21

Direto da redação

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco realiza no dia 21 de maio, das 10h às 15h, o drive thru da Campanha do Agasalho. Assim como nas edições anteriores, a ação ocorre em frente à Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Vila Campesina).