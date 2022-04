Osasco terá Passeio Ciclístico do Trabalhador no domingo

Direto da redação

A Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco realiza domingo, 1º de maio, o tradicional Passeio Ciclístico do Trabalhador. A concentração será às 9h na Avenida Narciso Sturlini, atrás da Prefeitura.

O último evento aconteceu em 2019 e contou com cerca de 500 participantes, que percorreram 16 km pelas principais vias do centro. Em razão da pandemia, passeio ciclístico foi suspenso nos anos seguintes, sendo retomado agora em 2022.

“Estou feliz pela retomada dos eventos. O passeio reforça a manutenção da prática de atividades físicas, após o período crítico da disseminação do vírus. As vantagens (das atividades físicas) valem para crianças, adultos e idosos”, declara Paulo Egídio, coordenador do evento.

“O passeio é tradicional na cidade. Essa é a oportunidade para o encontro, que reúne os amantes do pedal. Esperamos a presença de várias equipes”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.