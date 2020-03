20 de Março: Outono começa com previsão de queda das temperaturas e fortes chuvas

Direto da Redação

Nesta sexta-feira (20), às 00h50 será o início do outono, também chamado como Equinócio de Outono. Esta estação, que sucede o verão e antecede o inverno, termina entre os dias 20 e 21 de junho.

O outono começa sempre entre os dias 20 e 21 de março. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o outono é caracterizado pela troca de folhas das árvores sazonais, que começam a se preparar para a chegada do inverno.

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), no sábado (21), o tempo será encoberto com minima de 19ºC e máxima de 21ºC. O domingo (22), será de muitas nuvens com minima de 17ºC e máxima de 23ºC. Na segunda e terça-feira, a minima será de 14ºC e máxima de 25ºC, com possibilidade de chuva na terça.

Outono 2020:

Nesta estação os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas e a temperatura,antes elevada no verão, as folhas caem e chove com menos frequência, além do que a umidade do ar é inferior e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior e começa a esfriar. O clima é ameno, sendo não tão quente quanto no verão, e ainda não tão frio quanto no inverno.