Pai de assaltante de escadão do Pazini pede perdão à vítima

Direto da Redação

O pai do criminoso preso na última quarta-feira (19) pediu perdão à vítima que foi perseguida nesta semana em uma tentativa de assalto em um escadão do Jardim Pazini. Desolado, o motorista de ônibus de 56 anos disse à Record TV que não esperava isso do filho. Ele aproveitou para se desculpar com a mulher, que devido a queda na perseguição teve que levar 50 pontos na perna.

A polícia civil prendeu na tarde desta quarta-feira (19) o suspeito de realizar a tentativa de assalto a uma mulher no Jardim Pazzini, em Taboão da Serra. As imagens do crime ganharam as redes sociais. No vídeo, a mulher corre em uma escadaria enquanto o perseguidor desse com o veículo atrás da vítima.

Questionado sobre o que ele gostaria de dizer para a moça que foi perseguida pelo filho na tentativa de assalto, ele se mostrou envergonhado. “Perdão. Eu até hoje nunca peguei o que é dos outros e nunca vou pegar. Eu sou digno do meu trabalho”, desabafou o motorista.

A vítima comentou a reportagem o drama que viveu. “

De acordo com o delegado Fábio Siqueira, o homem de 26 anos cometeu o crime pois alegou divida com outros criminosos.

Entenda o caso

W.A.F. foi preso na última quarta-feira após realizar uma tentativa de assalto na região do jardim Pazzine. A detenção ocorreu graças às imagens de monitoramento do sistema de segurança da prefeitura de Taboão e, também, o próprio pai do criminoso. Com as imagens da placa, a polícia conseguiu localizar a moto. No momento da abordagem quem pilotava era o pai do assaltante. O motorista de ônibus levou a polícia até o filho para realizar a detenção.

Após a informação, a polícia foi até Paraisópolis na zona sul de São Paulo e realizou a prisão. A placa da moto foi levantada através do Sistema de Monitoramento da Prefeitura de Taboão da Serra.

O assalto

Desde a última segunda-feira (17), um vídeo circula pelas redes sociais e mostra uma mulher fugindo de um criminoso em um escadão do Jardim Pazzine, em Taboão da Serra. Nas imagens é possível ver que toda a ação ocorreu por volta das 13h.

São dois vídeos curtos que indicam a ação do criminoso e o desespero da vítima. A mulher foge pela escadaria enquanto o criminoso desce os degraus em cima de uma motocicleta.

No segundo vídeo, a mulher cai ao final das escadas, se levanta e segue correndo para um dos lados da rua. Já o homem em cima da moto parece desistir da abordagem e vai embora para o lado oposto da rua. Segundo informações do Brasil Urgente, a mulher se feriu na queda e precisou levar 50 pontos.