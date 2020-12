Papai Noel dos Correios será virtual devido à pandemia; adote uma cartinha de Taboão

Por Samara Matos, na redação

Devido à pandemia da Covid-19, a tradicional Campanha Papai Noel dos Correios será virtual. As cartas, que antigamente ficavam nas agências dos Correios e distribuídas em algumas empresas, agora estão disponíveis na página ‘Blog do Noel’, onde qualquer pessoa pode ler e escolher qual pedido irá ser respondido com um presente.

O objetivo da campanha é encontrar pessoas para atender aos pedidos de presentes de Natal feitos por crianças que não tem condições financeiras. São pedidos de brinquedos, roupas, material escolar e tantos outros.

Como adotar?

No novo formato, os interessados poderão ler diversas cartas de crianças que enviaram seus pedidos ao Papai Noel dos Correios. Ao abrir a plataforma virtual, o site oferece as opções de escolha de estado, ou unidade federativa (UF), e de cidades.

Após escolher a cidade, uma página com alternativas de locais de entrega dispõe endereços e horários das agências e outros pontos onde os presentes podem ser doados. Abaixo de cada ponto de entrega, a opção ‘Selecionar’ permite que os internautas tenham acesso às fotos das cartas.

Na página de cartas, informações básicas ficam dispostas abaixo das fotos que podem ser ampliadas para facilitar a leitura dos pedidos de presentes. Em cada carta, há opções como ler, selecionar e adotar a carta.

Prazo de entrega em Taboão da Serra

Entre os presentes mais pedidos estão bonecas, carrinhos e bicicletas, mas também há crianças que preferem roupas e aparelhos eletrônicos, como celulares e videogames. A entrega pode ser feita até o dia 18 de dezembro na Agência Jd. Santa Luzia (Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Jardim Santa Luzia).

Os presentes devem estar embalados e com o documento de identificação emitido pelo blog no momento da adoção. Em seguida, os Correios encaminharão presentes à direção das escolas cadastradas no Papai Noel dos Correios, para que sejam recebidos pelas crianças.

Ponto de Entrega Sugerido

Nome: AC TABOÃO DA SERRA

Endereço: RUA THEREZA MARIA LUIZETTO

Bairro: VILA SANTA LUZIA

Período de Entrega: 20/11/2020 a 18/12/2020

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta das 09:00h às 17:00h