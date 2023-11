Papai Noel dos Correios: veja como adotar uma cartinha de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios” foi aberta no dia 13 de novembro em São Paulo região metropolitana. Moradores de Taboão da Serra e região, podem participar da ação. Até o dia 11 de dezembro, pessoas podem atender aos pedidos de presentes de Natal feitos por crianças que não tem condições financeiras.

Para participar é bem simples. Basta comparecer às agências dos Correios [ver abaixo], pegar uma das cartinhas com o pedido e depois devolver com o presente, embalado para ser entregue à criança.

A campanha contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos e por pessoas com deficiência, nesse caso sem limite de idade. Os Correios também fazem parceria com escolas públicas, por intermédio das secretarias estaduais ou municipais de Educação. Portanto, as escolas participantes são selecionadas por essas secretarias para enviarem cartas de crianças que estão na Educação Infantil e no Ensino Fundamental até o 5º ano, independentemente da idade, e de crianças de creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

O envio e a adoção das cartas podem ser realizados em formato híbrido, presencial, nas agências participantes, e online, pelo site dos Correios.

Endereço em Taboão da Serra

Agência Jd. Santa Luzia (Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Jardim Santa Luzia).

Nome Período Recebimento Cartas Período Adoção Cartas Período de Entrega de Presente AC TABOAO DA SERRA 06/11/2023 até 04/12/2023 13/11/2023 até 11/12/2023 13/11/2023 até 18/12/2023

A Campanha

Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.

A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, um dos maiores presentes que uma criança pode receber, não é verdade?

Para que tudo possa se tornar realidade, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer. Qualquer pessoa pode participar da campanha e fazer a alegria de uma criança.

Adote uma cartinha e, neste Natal, seja Você Noel!!!