Parceria entre Prefeitura de Taboão da Serra e UniFECAF concede desconto em cursos presenciais para GCMs

Direto da redação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Prefeitura de Taboão da Serra fechou uma parceria com o Centro Universitário UniFECAF para a concessão descontos em cursos de Graduação presenciais para os Guardas Civis Municipais (GCMs). Com a ação, os GCMs poderão escolher entre os mais de 30 cursos presenciais, oferecidos pela instituição, e pagar 50% do valor da mensalidade.

A assinatura do contrato contou com a presença do Prefeito Aprígio, da Secretária de Segurança Pública, Delegada Michele Santana, e da Coordenadora do Curso de Direito da UniFECAF, Camila Francis D’Avila e Silva.

“Fico feliz em proporcionar benefícios como estes aos nossos Guardas Civis Municipais. Esta ação faz parte das nossas propostas de valorização do funcionalismo público e pretendemos fazer ainda mais por todos os profissionais que diariamente trabalham conosco pela reconstrução da nossa amada Taboão da Serra. Agradeço a UniFECAF por sempre estar ao nosso lado”, destacou o Prefeito Aprígio.

Delegada Michele Santana destacou os benefícios da parceria. “Agradeço ao prefeito Aprígio que estimulou a busca desta parceria com a UniFECAF para contribuir com a qualificação dos nossos GCMs. A UniFECAF fica aqui em Taboão da Serra, conta com mais de 30 cursos presenciais e os GCMs poderão desfrutar pagando 50% do valor, o que é muito importante e agora está à disposição, para possam se estimular e buscar conhecimento. Essa ação mostra que o prefeito Aprígio vem reconstruindo a cidade de Taboão da Serra não só na parte estrutural, mas também valorizando as pessoas”, ressaltou a secretária de SSP.

Já Camila Francis D’Avila e Silva, afirmou ser uma honra para a UniFECAF contribuir com a Prefeitura e com a cidade. “Este convênio é importante porque já temos no nosso corpo discente diversos alunos que fazem parte da GCM, que é a estrutura de segurança que nós temos no município. Então, nada melhor do que engrandecer, melhorar e ampliar a capacidade destes GCMs que são tão importantes para nós. Quando recebemos o convite, o nosso reitor Joel Garcia de Oliveira, com muito bom grado, resolveu fazer essa parceria para ajudar essas pessoas, para que os GCMs tenham desenvolvimento. É de extrema importância e é uma preocupação que a Prefeitura tem. Com isso a gente consegue cumprir nosso papel de educação, de engrandecer, mudar realidades e é o que a gente pretende fazer aqui com o município”, comentou.