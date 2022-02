Parque das Hortênsias fica aberto durante do carnaval

Direto da redação

Uma das poucas opções de lazer em Taboão da Serra, o Parque das Hortênsias mantém seus portões abertos durante o carnaval, funcionando das 9h às 16h30. O local abriu no final de semana e também vai funcionar nesta segunda-feira, dia 1º de março.

O Parque das Hortênsias ficou fechado por quase dois anos e foi reaberto no aniversário da cidade, no último dia 19. Nos últimos anos, o Parque recebeu profundas mudanças, deixando de abrigar um zoológico com animais de grande porte como leões.

Hoje, a principal atração é o playground para às crianças. Há também muitas árvores oferecendo aos frequentadores sombra. Até o fim do ano, o local vai ganhar até o fim do ano a Escola de Artes, que está em construção.

SERVIÇO:

PARQUE DAS HORTÊNSIAS

Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção

Ponto de referência: próximo a Prefeitura de Taboão da Serra