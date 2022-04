Parque das Hortênsias recebe no sábado (30) a 11ª Feijoada do Ogum

Direto da redação

A 11ª edição do Projeto Cultural Feijoada do Ogum, acontecerá neste sábado, 30/04, a partir das 12h, no Parque das Hortênsias, localizado na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção. Desde 2011, acontece na cidade o evento organizado pela TaboaAfro, com o apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Projeto Cultural Feijoada de Ogum tem o objetivo de combater o racismo e a intolerância religiosa, através de ações para informar e conscientizar a população sobre racismo estrutural presente na sociedade diante a falta de informações e acesso à cultura.

Durante o evento terá apresentação de grandes nomes, como: Dandara, Pelezinho, Petróleo, Febem, Rene e DJ Zan. Além de exposição feira afro, arte, gastronomia, danças e até Espaço Kids para os pequenos. A famosa Feijoada será vendida das 12h30 até às 15h30, ou enquanto houver refeições, em porção individual no valor de R$ 7,00. A entrada é gratuita, com a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

O secretário de Cultura e Turismo, Binho, comentou sobre a cidade realizar mais uma edição do evento na cidade. “Será mais um evento incrível realizado pela TaboAfro em parceria com a Prefeitura. Essa é uma das atividades que demonstram a importância dos povos de matrizes africanas e valorização da cultura em nossa cidade”. O secretário finaliza convidando os taboanenses a participarem do evento. “Venham todos participar, se divertir e prestigiar esse momento tão importante para nosso povo”, concluiu.

O secretário adjunto de Cultura, Pai Joel de Xangô, explicou sobre a importância do evento para os povos de raízes de matrizes africanas. “A Feijoada é reconhecida como um dos muitos pratos tipicamente afrobrasileiro, com isto, a Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e sociedade civil vem selar sua cooperação mais uma vez aos povos tradicionais e em exclusividade os povos de terreiro”, afirmou.

Serviço:

11ª Feijoada do Ogum

30 de abril 2022, a partir das 12h

Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção – Taboão Da Serra

*Entrada Gratuita, com a doação de 1 kg de alimento não-perecível.