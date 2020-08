Partido Liberal: Hoje é dia de reafirmar o compromisso com a democracia de Taboão da Serra

Nós da família PL (Partido Liberal) reafirmamos nosso apoio com a pré-candidatura a vice-prefeito do vereador Johnatan Noventa (PTB), confirmando que, o compromisso assumido no dia 25 de janeiro de 2020 no ato de apoio à pré-candidatura com Eng. Daniel é um compromisso com a população taboanense assumido pelo próprio prefeito municipal Fernando Fernandes (PSDB) em meados de março de 2019.

O nome do vereador Johnatan Noventa para pré-candidatura a vice-prefeito é aceito pela manifestação popular gerando expectativas de um futuro inovador na figura de um jovem que tem história de trabalho em prol do melhor para cidade, e, por isso o não cumprimento desse compromisso assumido pelo prefeito demonstra uma total falta de responsabilidade, verdade, caracterizando um ato de “trairagem” ao que foi tratado e vem sendo apresentado a população até o momento.

Tendo o partido liberal o objetivo de contribuir com o melhor projeto para o futuro político de nossa cidade, reinteramos que temos o compromisso firmado com a pré-candidatura a vice-prefeito de Johnatan Noventa, e, assim não se cumprindo o exposto até agora, nós, nos colocamos a disposição para discutir outros horizontes políticos para um futuro de compromisso, responsabilidade e verdade com Taboão da Serra.