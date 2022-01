Passaporte da vacina será exigido na Capital para todos os eventos a partir de segunda-feira (10)

Direto da redação

A partir de segunda-feira (10), será necessário apresentar o passaporte de vacina contra a Covid-19 para participar de qualquer evento na cidade de São Paulo.

O comprovante vacinal com as duas doses já era exigido para eventos com mais de 500 pessoas desde setembro, mas agora todo evento, público ou privado, deve limitar a entrada apenas para quem completou a imunização.

A capital paulista passa por uma nova onda de coronavírus, com aumento de casos da variante ômicron, além do aumento de casos de gripe.

Nesta quinta (6), a prefeitura decidiu cancelar as festas de carnaval por conta justamente desse aumento das doenças pós comemorações de fim de ano.