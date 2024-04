Pastor Marco Feliciano e cantora Sued Silva participam da 2ª edição do Interligados em Cristo nesta sexta (5)

Direto da Redação

Acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 19 horas, a 2ª edição do Culto Interligados em Cristo em Taboão da Serra com a presença do pastor Marco Feliciano e da cantora cristã Sued Silva, com participação especial de Júlia Macedo. O evento é organizado pelo pastor Gilmario da Assembleia de Deus Missões.

Um dos apoiadores do Interligados em Cristo é o vereador Enfermeiro Rodney, que reforça o convite à população. “A primeira edição foi um sucesso e tenho certeza que esse ano será ainda mais especial com a presença do pregador Marco Feliciano. Será um evento fantástico em oração a Deus. O espaço é coberto e está preparado para receber bem todas as pessoas. Vai ser benção esse evento”, afirma.

SERVIÇO:

2ª Edição do Culto Interligados em Cristo

Dia 5 de abril (sexta-feira) / a partir das 19 horas

Local: EMEF Escola Machado de Assis (Estrada das Olarias, 701 – Jardim Guaciara / Taboão da Serra-SP)

Entrada Gratuita