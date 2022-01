Pastora e cantora gospel Ludmila Ferber morre aos 56 anos

Por Samara Matos, na redação

A pastora Ludmila Ferber morreu na última quarta-feira (27), aos 56 anos. Ela lutava contra um câncer desde 2018, que havia sido inicialmente diagnosticado no pulmão, e depois foram identificadas metástases no fígado e nos ossos. O falecimento foi anunciada pela gravadora responsável por sua carreira musical, a Sony Music Gospel.

Ferber começou a jornada na música gospel como membro do grupo Koinonya, e posteriormente ganhou destaque como artista solo. Em uma rede social, ela possuía mais de 2,4 milhões de seguidores, que acompanhavam seus lançamentos musicais e as publicações com mensagens positivas.

Em sua última postagem, feita dois dias antes do falecimento, ela divulgou uma de suas músicas, onde falava sobre buscar forças em Deus em momentos difíceis.