Patrulha Guardiã Maria da Penha de Taboão da Serra é destaque em programa da TV Band

Direto da redação

Na última semana, a Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra foi destaque no “Boa Tarde, São Paulo” da TV Bandeirantes. A matéria abordou como a equipe especializada realiza o monitoramento e a acompanhamento de mulheres que possuem medida protetiva.

Desde a instituição até março desde ano, a Patrulha Guardiã Maria da Penha já atendeu 2.110 vítimas e realizou 26.075 visitas/rondas de monitoramento, além de ter efetuado a prisão de 83 autores.

O prefeito Aprígio reforçou que a segurança da população é uma das prioridades do Governo Municipal e parabenizou os GCMs. “Ano passado ampliamos o funcionamento da Patrulha Guardiã para 24h e, recentemente , implantamos o aplicativo SOS, onde as vítimas com medida protetiva podem pedir socorro a GCM com poucos toque no celular. A segurança da nossa população é uma das prioridades do nosso Governo. A violência contra a mulher e a criminalidade serão combatidos com ações. Parabéns a todos os GCMs do nosso município, que honram a farda azul e zelam pela segurança dos nossos moradores”, declarou.

A comandante da GCM de Taboão da Serra, Eliana Gonçalves, comentou sobre o preparo da equipe para atender as vítimas de forma humanizada. “Toda a equipe é preparada para atender de forma personalizada todos os tipos de casos que possam surgir. A equipe da Patrulha Guardiã é preparada ainda mais para entender e analisar o caso das vítimas de maneira integral. Quando precisam da gente, é porque estão em um momento delicado, então é necessário que sejam tratadas com muita cautela. A equipe precisa ter a sensibilidade de compreender além do que as vítimas dizem, mas o contexto geral da situação”, finalizou.

O secretário de Segurança e Defesa Civil, Rodrigo Falcão, comentou sobre a alegria do reconhecimento. “Nossa cidade ser reconhecida por um serviço tão importante mostra como estamos trabalhando com pulso firme e com dedicação total à população. Nosso trabalho é proteger os moradores e nossa equipe tem trabalhado fortemente para cumprir com esse papel”, explicou.

Aplicativo SOS

O aplicativo SOS é uma nova ferramenta usada pela Prefeitura de Taboão da Serra para auxiliar no combate às vítimas de violência doméstica com medida protetiva e funciona como um botão de pânico. Atualmente, a Patrulha Guardiã Maria da Penha acompanha aproximadamente 80 mulheres que possuem medidas protetivas. O aplicativo funciona de forma em que no momento em que a vítima aciona o botão, a Central de Operações e Inteligência (COI) da GCM de Taboão da Serra é notificada e já reconhece a exata localização da vítima.

O subcomandante da GCM na cidade, Nivaldo Menocci, declarou sobre a importância do aplicativo para as vítimas. “Esse botão foi implantado há pouco tempo, mas já nos trouxe resultados. No último dia 06, já detemos um indivíduo que não respeitou as restrições da medida protetiva e foi levado até a Delegacia da Mulher para prestar esclarecimentos. Ele foi detido após a vítima acionar o botão do Aplicativo SOS que direcionou diretamente para a central e pudemos viaturas até o local”, explicou o caso.

Menocci complementou falando sobre o pioneirismo de Taboão da Serra no uso da ferramenta. “Ter uma ferramenta tão eficaz e de fácil acesso como essa para as vítimas que acompanhamos e possuem medida protetiva é mais uma maneira que estamos buscando de proteger nossa população dos riscos. Taboão da Serra é o primeiro município da região a instituir esse método, lutamos muito para implatar essa ferramenta que já está nos ajudando a salvar vidas”, finalizou.

Para utilizar o botão do pânico, é necessário que o celular da vítima esteja conectado à internet. Caso contrário, o aplicativo SOS permite ligar para a Central 153 da GCM ou para o COI (4786-2852) para pedir socorro.