PCDF deflagra operação e prende homem de 39 anos em Taboão da Serra por estupro de vulnerável

Da PCDF

A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com apoio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), deflagrou, na manhã de quarta-feira (6), a operação Amigo da Onça. A ação foi realizada em Taboão da Serra, São Paulo.

A operação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor de homem, de 39 anos, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual cometidos contra duas adolescentes.

Os crimes ocorreram em 2019, na Candangolândia/DF. O autor se aproveitava da confiança da família e abusava sexualmente das filhas de seus amigos.

Após a formalização da prisão, o homem foi recolhido no 1o Distrito Policial de Taboão da Serra/SP, local onde ficará à disposição do Poder Judiciário de SP para posterior apresentação ao Poder Judiciário do Distrito Federal.