Pedágio da Régis Bittencourt aumenta de R$ 3,40 para R$ 3,70 neste domingo (20)

Por Samara Matos, na redação

A partir deste domingo (20), após a meia noite do a tarifa básica de pedágio da Rodovia Régis Bittencourt, BR 116 SP/PR, passará de R$3,40 para R$ 3,70. A rodovia federal que liga São Paulo a Curitiba é operada pela concessionária Artéris.

Em suma, o novo valor é válido para as seis praças de pedágio da rodovia, e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de acordo com a Deliberação 72, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022.

Portanto, o reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do último período do contrato, que indicou o percentual positivo de 10,74%.

O aumento anterior, que elevou a tarifa de R$ 3,30 para os atuais R$ 3,40 foi autorizado pela Agência no dia 29 de junho de 2021, e passou a valer no dia 1º de julho daquele ano. Relembre:

A nova tarifa será aplicada nas seis praças, localizadas em:

Km 299 – São Lourenço da Serra (SP)

Km 370 – Miracatu (SP)

Km 427 – Juquiá (SP)

Km 485 – Cajati (SP)

Km 542 – Barra do Turvo (SP)

Km 57 – Campina Grande do Sul (PR).

A Artéris é a concessionária responsável, desde 2008, pelos 402 quilômetros da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR) que liga as cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Cerca de 22 mil veículos trafegam diariamente pela rodovia, que engloba 17 municípios em sua malha viária. O contrato tem vigência de 25 anos.

A rodovia corta as seguintes cidades: Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço, Juquitiba, Miracatu, Juquiá, Registro, Pariquera-açu, Jacupiranga, Cajati e Barra do Turvo, no Estado de São Paulo; e Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Antonina, Colombo e Curitiba, no Estado do Paraná.