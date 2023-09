Pimp Nossa Cooperativa faz neste sábado (16) mutirão artístico em cooperativa de materiais recicláveis de Taboão da Serra

Direto da redação

No dia 16 de setembro, a Cooperzagati recebe a sexta edição do Pimp Nossa Cooperativa em 2023. Promovida pelo Pimp My Carroça – movimento que busca, desde 2012, dar visibilidade a catadores e catadoras de materiais recicláveis – patrocinada pela Unilever e apoiada pela Prefeitura de Taboão da Serra, a ação tem como objetivo promover o acesso à arte e a integração entre as/os profissionais de reciclagem, além de realizar melhorias nas sedes das instituições.

Na ocasião, artistas de Taboão da Serra e região irão colorir os muros da cooperativa de materiais recicláveis constituindo uma verdadeira exposição a céu aberto. A ação prevê ainda melhorias na sede, como a pintura de sinalização de segurança do trabalho, além da distribuição de kits com camisetas, luvas, máscaras e óculos de proteção individual.

O dia contará ainda com oficinas educativas, atividades lúdicas para as crianças, discotecagem com DJ Mariah, apresentação do grupo Candearte, Espetáculo circense, com Edgar Parestelo, pocket-show do MC Menor Rabiola, além de atendimentos de bem-estar e beleza (confira programação completa).



Relevância social e urbana



A ideia da Cooperzagati nasceu na garagem de José Luiz Zagati – catador de materiais recicláveis taboense que recolhia rolos de filmes durante as coletas pela região e os exibia para toda a comunidade em sua casa. Com o passar do tempo, o público do então “Mini Cine Tupy, ou Cinema do Zagati” passou a se interessar também pelo trabalho do catador.



“As sessões de cinema se transformaram em reuniões sobre a reciclagem, que deram origem à ideia de organizar uma cooperativa. Foi assim que em 2010, após anos de debate e articulação com a Prefeitura, a Cooperzagati foi fundada por cerca de 20 catadoras/es”, conta Ondina Canuto Ruiz Messias, uma das cooperadas mais antigas.

Atualmente, a Coperzagati é a única da cidade, e conta com 21 cooperadas/os, responsáveis pela coleta de 16% dos materiais de todo o município.



“Nosso trabalho é essencial, chego a me emocionar. Estou aqui há 9 anos e quando cheguei para trabalhar como secretária da cooperativa, não entendia nada de reciclagem, muito menos de trabalho de escritório. Lembro que a assistente social da época me auxiliou e, com isso, fui entendendo que um dos trabalhos mais importantes de qualquer cooperativa é orientar os cooperados com transparência e acesso à informação. Hoje a gente emprega 12 famílias, que realizam um trabalho de grande importância para a municipalidade”, relata Luana de Oliveira, presidenta da cooperativa.

Luana conta ainda que um dos grandes desafios está relacionado à visibilidade da cooperativa: “Atualmente a prefeitura tem ajudado bastante a divulgar a cooperativa, pois só assim, conseguiremos fazer com que a população conheça o que fazemos aqui”.

Nesse sentido, o Pimp Nossa Cooperativa soma forças com a Cooperzati para chamar a atenção de toda a sociedade para o importante trabalho realizado pelas cooperativas de materiais recicláveis. “Promover melhorias estruturais e revitalizar os muros de cooperativas por meio do trabalho de artistas do graffiti faz com o ambiente de trabalho se torne melhor: melhora a produção, o relacionamento entre as pessoas e o mais importante, abre portas para parcerias com empresas privadas e instituições públicas que queiram apoiar o trabalho dessas entidades, como por exemplo, com a compra de veículos de transporte”, conclui Eliane Santos, coordenadora do Pimp My Carroça.

Auxílios e programação

Durante a ação, serão distribuídos kits de segurança do trabalho (EPIs) para os cooperados, artistas e equipe. Confira a line-up de artistas e programação completa:



Artistas participantes: Ana Clara – maçãs podres | Arumã | Az Brasil | Azul | Branw | Caluz | Carla Ruiz | Carolina Itzá | Célio | Crica Monteiro | DANIROCA | Dinha | Drilldrix | DUCK | Fany Lima | filhadarua | Gabi Bruce | Gamao | Garcia | Jeynis Dhara | Julio Falas | Kakaw | Kelly Reis | Majo | Molão | Nega | Pamc | Retinta | Seleste | Taetê Ori | Tico Finkennauer| Veronica Nuvem | Viciada em tinta | Zerlo | Zicra

Programação:



08h00

– DJ Mariah

– Brincadeiras lúdicas, com Elly Bayo

09h00

– Contação de história, com Lisbeth Ananse

– Bem-estar e belezas:

Barbeiro

Cabeleireiro

Manicure e Maquiagem

Massoterapeuta

09h30

– Cine Clube Cooperzagati: Filme Pajerama

10h00

– Oficina de Confecção de Pandeiro, com Rita Alegria

– Oficina de Introdução a Libras, com Wilson

11h00

– Pocket Show com MC Menor Rabiola

13h00

– Karaokê Cooperzagati

– Oficinas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Habitação e Meio Ambiente:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Biojóias

14h00

– Oficina de Stencil com Kel

– Batalha do Maria

15h00

– Espetáculo circense, com Edgar Parestelo

15h30

– Cocada e Ciranda, com o Grupo Candearte

Pimp Nossa Cooperativa

Cooperzagatti

16 de setembro | 8h -17h

Rua Porfírio Herdeiro, 440

Parque Industrial das Oliveiras – Taboão da Serra | SP