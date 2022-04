Placa de publicidade na Régis Bittencourt faz secretários ‘apelarem’ a deputados federais

Direto da redação

Uma placa de publicidade na passarela da Rodovia Régis Bittencourt, perto do km 271, região próxima a prédios e a faculdade, mobilizou os secretários municipais Rodrigo Falcão (Segurança Pública) e Allan Mohamed (Planejamento), além do Procon Municipal. Eles alegam que a placa acabou com a iluminação de parte da passarela, levando ao aumento da criminalidade na região durante o período da noite.

Em vídeo, Falcão promete retirar a placa “querendo eles ou não”, caso a concessionária que administra a rodovia, não os atenda, mesmo a via sendo de competência federal, o que impede que a gestão municipal faça qualquer intervenção sem a anuência da PRF e de outros órgãos.

“Inadmissível como essa concessionária administrou essa publicidade, ela está acabando com toda iluminação da passarela. A Polícia Militar não pode atuar, não é atribuição da GCM e a gente precisa de uma compensação imediata da União e da Polícia Rodoviária Federal. […] A gente vai à Brasília e exigir que eles tomem uma decisão imediata. Senão isso aqui vai ser retirado, querendo eles ou não”, diz o secretário de segurança.

Porém, em outro vídeo, ele apela a classe política. “Estamos apelando aos deputados federais e a outros órgãos da União para que intercedam juntos a essa Concessionária para que a gente possa dar uma posição imediata para esse problema de segurança”, completou em outro vídeo.