Placa Mercosul será obrigatória em todo o país a partir de sexta (31)

Por Samara Matos, na redação

A partir desta sexta-feira (31), o modelo de placas Mercosul será obrigatório em todo o país. A obrigatoriedade é apenas para novos veículos ou para os que forem transferidos para outro município. As placas que precisarem ser substituídas por furtos ou danos também serão adaptadas para o novo modelo. Veja as empresas credenciadas pelo Detran.

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a medida permite mais combinações, em um total de 450 milhões de placas diferentes. A previsão era que, com o modelo atual, as combinações possíveis se esgotariam em alguns anos. As placas atuais, cinzas, continuarão valendo por tempo indeterminado, inclusive as coloridas, que identificam diferentes categorias de veículos.

A placa Mercosul, também é adotada na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, com algumas diferenças em relação à versão brasileira

A novidade é um QR Code, que reúne informações como o processo de fabricação da placa e sua instalação. Com ele, autoridades podem fiscalizar e confirmar informações do veículo por uma consulta digital.

No caso de placas especiais, como de táxis e de colecionadores, ao invés do fundo ganhar uma cor diferente, os dígitos serão pintados conforme a legislação atual. O custo referência da instalação é de R$ 138 para o par de placas e R$ 114 para placa avulsa ou para motos. O valor pode variar entre cada local que oferecer o serviço.