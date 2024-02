Planejamento para superar crise é tema de oficina online da Casa do Empreendedor de Taboão da Serra

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Casa do Empreendedor de Taboão da Serra e o Sebrae Aqui ofertam na quinta-feira, 29/02, a capacitação gratuita “Faça o planejamento e transforme a crise em oportunidade”. A oficina online será às 19h, com duração de 2h e direito a certificado. Para participar, basta enviar mensagem para o WhatsApp da Casa do Empreendedor (11) 95336-9278, até 27/02.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), a capacitação apresentará ferramentas que auxiliarão os empreendedores no enfrentamento a um cenário de crise vivenciado pela empresa, de modo que seja possível elaborar um plano de ação.

O secretário Wanderley Bressan (SDE), destaca que o sucesso no empreendedorismo não é uma questão de sorte. “Empreender em tempos de crise exige mais compreensão do próprio negócio, além do conhecimento de algumas ferramentas e estratégias que ajudam superar a situação através da criação de um plano de ação eficaz. Desenvolvendo habilidades e usando as ferramentas disponíveis, o empresariado poderá superar essa situação e sair da crise mais fortes do que nunca”, destaca.

Além de cursos e oficinas em parceria com o Sebrae, a Casa do Empreendedor, serviço do Governo Aprígio, oferece orientações para os munícipes que já tem o negócio próprio, seja ele formal ou informal, ou que desejam empreender.

SERVIÇO:

“Faça o planejamento e transforme a crise em oportunidade”

Oficina online

Data: 29/02, às 19h

Inscrições até 27/02 pelo WhatsApp (11) 95336-9278

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – (11) 4788-7888